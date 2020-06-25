В Липецкой области коронавирус стал причиной гибели 14-го пациента
25 июня 2020, 15:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: gorod48.ru
В Липецкой области зафиксирован 14-й летальный исход после заболевания коронавирусной инфекцией.
По данным регионального оперштаба, у скончавшейся женщины была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, смерть женщины наступила на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.
В оперштабе добавили, что врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной, пациентка получала терапию в полном соответствии с методическими рекомендациями Минздрава.
С начала пандемии в Липецкой области выявлено 3583 случая COVID-19, в том числе 47 случаев – за минувшие сутки.
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