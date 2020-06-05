В Липецкой области пять врачей заболели коронавирусом

В Липецкой области у врача и четырех медсестер подтвердился коронавирус. Об этом сообщает областная администрация.
Всего в Донской районной больнице работают 84 сотрудника. Власти отмечают, что в медицинском учреждении проводится профилактическая дезинфекция.
Сейчас в госпитале Задонского района, как информируют власти, несколько медиков находятся на больничном с диагнозом "внебольничная пневмония". Коронавирусная инфекция у них не подтверждена.
Сейчас в области выявлено 2452 случая коронавируса нового типа. Выздоровели, по последним данным, 938 человек, восемь умерли.
Ранее сообщалось: в Швеции число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, 5 июня достигло 4639 человек.