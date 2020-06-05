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В Липецкой области пять врачей заболели коронавирусом

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Липецкой области пять врачей заболели коронавирусом
Лаборатория. Фото: pixabay.com

В Липецкой области у врача и четырех медсестер подтвердился коронавирус. Об этом сообщает областная администрация.

Всего в Донской районной больнице работают 84 сотрудника. Власти отмечают, что в медицинском учреждении проводится профилактическая дезинфекция.

Сейчас в госпитале Задонского района, как информируют власти, несколько медиков находятся на больничном с диагнозом "внебольничная пневмония". Коронавирусная инфекция у них не подтверждена.

Сейчас в области выявлено 2452 случая коронавируса нового типа. Выздоровели, по последним данным, 938 человек, восемь умерли.

Ранее сообщалось: в Швеции число смертельных случаев, связанных с заражением коронавирусом, 5 июня достигло 4639 человек.

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