В Приморье избирательный участок сделали из иномарки во дворе дома

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25 июня 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Конституция, Замир Усманов/globallookpress.com

Во Владивостоке около подъезда одного из домов местные жители заметили иномарку, на которой приклеена табличка «УИК 838», а рядом за столом стоит женщина с бейджем и подтверждает, что у нее можно проголосовать за поправки к Конституции РФ.

«Во Владивостоке некоторые жители многоквартирного дома по улице Кутузова объединились и заказали избирательную комиссию к себе на дом … По словам, председателя ТИК Советского района Владивостока Евгения Толмакова, со всеми жителями этого дома, кто направил заявление на голосование на дому, заранее связались члены УИКа. Договорились, что людям будет проще проголосовать во дворе дома», - пояснили в правительстве.

В ведомстве уточнили, что 15 человек изъявили желание проголосовать около дома: «Все по очереди вышли во двор и проголосовали». Отмечается, что сразу после принятия голосов машина уезжает.

Ранее Мосгоризбирком сообщил о случаях с повтором голосов.

фото: facebook.com/KirirllBatanov