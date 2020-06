В Краснодаре провели благотворительный музыкальный онлайн фестиваль

Аргументы Недели → Общество

25 июня 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Завершился двухдневный благотворительный онлайн-марафон ONE LINE FEST. В фестивале приняли участие 24 музыкальные группы из всего Южного федерального округа. Артистов и представителей event-индустрии Краснодара объединила главная цель – помочь детям с нарушениями слуха, для которых музыка стала не просто увлечением, а смыслом жизни.



В прямом эфире, который длился 12 часов выступили топовые группы региона: «Беспризорники», «Дикие», «Гламурный колхоз» и другие. Трансляцию онлайн-концерта посмотрели больше 5 тысяч зрителей из нескольких стран: России, Италии, Португалии. Завершил концерт специальный гость проекта – PLC.



Онлайн-концерт помог обратить внимание любителей музыки на проблемы фонда и маленьких музыкантов – Алисы Падалка и Марка Мухина, для которых и был организован сбор средств. Помочь детям сможет каждый, отправив посильную сумму в адрес фонда до конца июня. Но уже сейчас произошло большое чудо – футболист ФК «Краснодар» и сборной России Юрий Газинский оказал адресную помощь семье Марка. А это значит, что уже в ближайшее время юный музыкант сможет получить необходимое оборудование и услышать музыку!



«Мы не ожидали, что наша идея найдет такой огромный отклик и перерастет масштабный проект. Большое количество партнеров, огромное количество неравнодушных сердец. Люди готовы делать добро, и их доверие в наш адрес очень воодушевляет и держит в тонусе. Фестиваль ONE LINE FEST значительно отличается от всего того, что зрители могли видеть в онлайн проектах ЮФО. Мы максимально постарались сделать красивый и профессиональный эфир, чтобы его было приятно и интересно смотреть. Это только начало, мы хотим продолжать этот фестиваль.» - Марина Зосим, Руфат Ибрагимов - организаторы ONE LINE FEST



Помимо известных музыкантов, фестиваль поддержали медиа-персоны Краснодара: Андрей Трегубов, Армине Курдоглян, Светлана Листова, Ангелина Стипиди. Ведущая фестиваля – первая ведущая онлайн викторины «Клевер» творческой̆ лаборатории Ивана Урганта и «ВКонтакте», Лучшая ведущая России по версии WA Russia 19’ – Натали Веда.



Организаторы ONELINEFEST – event-агентство «Креативная группа МЯТА» и Группа компаний DjStudio.Ru.



Генеральные партнеры мероприятия: строительная компания АСК, благотворительный фонд помощи детям «Край Добра», Радиостанция DFm, медиахолдинг «Комсомольская Правда», сеть музыкальных магазинов BEATSOUND.RU, рекламно-коммуникационная группа MEDIATRON.



Партнеры мероприятия: компания «Лайн-Дор Юг», «КейтерингБЮРО», GAGARIN кейтеринг, «Академия Праздника», ресторан «Пивница», SMM агентство Tap&Top, рекламное агентство «Зеркало», коммуникационное агентство MACON Advice, Центр пластической и реконструктивной хирургии Алексея Дикарева, школа макияжа «Морозовские птички», Julius Meinl, отель Four Points by Sheraton, торговая марка ARISTOV, репетиционный комплекс LIKE MUSIC.



Информационные партнеры: телеканал «Кубань 24», мультимедийный проект «КРД.СОБАКА.RU», портал ЮГА.ру, газета «Аргументы недели», «НИА Кубань», городской портал 24Krasnodar.ru, ВК Пресс, «Деловая газета.Юг», портал «Югополис», «Московский комсомолец на Кубани», портал GeoPro, газета «Кубань Сегодня», «Первое радио», «Дорожное радио»



