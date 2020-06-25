Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России предложили дополнительные выплаты за отказ от места в детском саду

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В России предложили дополнительные выплаты за отказ от места в детском саду
фото: дети, pixabay.com

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Копия документа оказалась в распоряжении RT.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду», - говорится в обращении политика.

Власов отметил, что в России существует проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. По его мнению, такой вопрос сможет решить предоставление ежемесячных выплат, которые по желанию будут оформлять родители. При этом они также имеют право передумать и снова встать в очередь.

Также он добавил, что данная мера позволит существенно сократить очереди в детские сады, поскольку родители, которым есть, с кем оставить ребенка, могут выбрать ежемесячные выплаты в качестве финансовой поддержки.

БА

В мире

Генерал США озвучил возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины

Генерал США озвучил возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины

Американский генерал Бен Ходжес, ранее занимавший должность командующего Вооруженными силами Соединенных Штатов на территории Европы, назвал возможный сценарий начала «вторжения» России на юг Украины.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью