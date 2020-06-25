В России предложили дополнительные выплаты за отказ от места в детском саду

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25 июня 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: дети, pixabay.com

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова с предложением установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду. Копия документа оказалась в распоряжении RT.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ на период, в течение которого их ребёнок мог бы находиться в детском саду», - говорится в обращении политика.

Власов отметил, что в России существует проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. По его мнению, такой вопрос сможет решить предоставление ежемесячных выплат, которые по желанию будут оформлять родители. При этом они также имеют право передумать и снова встать в очередь.

Также он добавил, что данная мера позволит существенно сократить очереди в детские сады, поскольку родители, которым есть, с кем оставить ребенка, могут выбрать ежемесячные выплаты в качестве финансовой поддержки.