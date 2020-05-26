Российским школам и детским садам придется жить по новым правилам

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26 мая 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Школьницы. Фото: сайт Минпросвещения РФ.

Специалисты Роспотребнадзора разработали санитарные правила для образовательных учреждений. По словам специалистов, это поможет избежать возникновения очагов коронавирусной инфекции.

Согласно новым рекомендациям, теперь за каждым классом или группой должно быть закреплено свое помещение, в котором будет проходить обучение. Совместные прогулки или игры детей из разных коллективов, а также объединение их в одну группу продленного дня следует исключить.

Кроме того, школам рекомендовано пересмотреть расписание учебных занятий. Для максимального разобщения детей придется изменить начало первого урока для разных классов и время проведения перемен.

Также перед началом занятий необходимо проводить так называемые утренние фильтры, то есть, измерять температуру и выявлять детей с симптомами ОРВИ. Таким ограничат допуск в образовательное учреждение.

В Роспотребнадзоре также считают необходимым составить и специальный график прихода на экзамены как преподавателей, так и учащихся. Специалисты считают, что эта мера позволит «максимально разобщить их».

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, как долго в России будет действовать масочный режим.