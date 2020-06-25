В «Аэрофлоте» объяснили перевозку россиян за рубеж при закрытых границах

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25 июня 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: самолет, pixabay.com

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин прокомментировал сообщение о том, что авиакомпания предоставляет «эксклюзивные» рейсы клиентам для вылета за границу, несмотря на то, что официально они закрыты.

«Аэрофлот развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям … В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения, например, дипломатов, иностранных подданных, россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, ряда других особых категорий», - пояснил он.

Демин отметил, что «эксклюзивность» рейсов определяется тем, что российских туристов принимать иностранные государства пока не готовы.