В «Аэрофлоте» объяснили перевозку россиян за рубеж при закрытых границах
25 июня 2020, 14:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин прокомментировал сообщение о том, что авиакомпания предоставляет «эксклюзивные» рейсы клиентам для вылета за границу, несмотря на то, что официально они закрыты.
«Аэрофлот развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям … В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения, например, дипломатов, иностранных подданных, россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, ряда других особых категорий», - пояснил он.
Демин отметил, что «эксклюзивность» рейсов определяется тем, что российских туристов принимать иностранные государства пока не готовы.
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