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Глава Минкульта назвала вероятную дату открытия кинотеатров

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава Минкульта назвала вероятную дату открытия кинотеатров
кинотеатр, pixabay.com

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в четверг сообщила, когда в стране могут открыться кинотеатры. Точная дата будет зависеть от эпидемиологической обстановки в крупных городах.

Предполагается, что дата открытия кинотеатров будет выбрана руководителем каждого региона Российской Федерации индивидуально.

Ольга Любимова напомнила днем 24 июня, что ранее власти страны сообщали о том, что кино гражданам снова можно будет посещать с 15 июля. По словам министра культуры, эта дата в настоящий момент остается актуальной.

ЕТ

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