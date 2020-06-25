Глава Минкульта назвала вероятную дату открытия кинотеатров

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в четверг сообщила, когда в стране могут открыться кинотеатры. Точная дата будет зависеть от эпидемиологической обстановки в крупных городах.
Предполагается, что дата открытия кинотеатров будет выбрана руководителем каждого региона Российской Федерации индивидуально.
Ольга Любимова напомнила днем 24 июня, что ранее власти страны сообщали о том, что кино гражданам снова можно будет посещать с 15 июля. По словам министра культуры, эта дата в настоящий момент остается актуальной.
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