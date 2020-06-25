Глава Роспотребнадзора: стабилизация эпидемического процесса позволяет провести голосование по Конституции
25 июня 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем в четверг, 25 июня, заявила, что эпидемическая ситуация в России стабилизируется, что дает возможность провести голосование по поправкам к Конституции.
Анна Попова отметила, что в середине и второй половине марта среднесуточный темп прироста заболевших в стране составлял около 30% за семь дней, 10 мая он достигал около 7%, а сегодня – 1,3%, что говорит о стабилизации эпидемического процесса.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что рекомендации по проведению общероссийского голосования, подготовленные ведомством совместно с ЦИК, исполняются в полном объеме.
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