Глава Роспотребнадзора: стабилизация эпидемического процесса позволяет провести голосование по Конституции

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25 июня 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем в четверг, 25 июня, заявила, что эпидемическая ситуация в России стабилизируется, что дает возможность провести голосование по поправкам к Конституции.

Анна Попова отметила, что в середине и второй половине марта среднесуточный темп прироста заболевших в стране составлял около 30% за семь дней, 10 мая он достигал около 7%, а сегодня – 1,3%, что говорит о стабилизации эпидемического процесса.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что рекомендации по проведению общероссийского голосования, подготовленные ведомством совместно с ЦИК, исполняются в полном объеме.