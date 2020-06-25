Патриарх Кирилл: принятие поправок в Конституцию РФ приведет к важным духовным последствиям

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25 июня 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

патриарх Кирилл, Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что одобрение гражданами страны предложенных поправок в Конституцию России будет иметь важные духовные и нравственные последствия для всего народа.

Священнослужитель в рамках голосования за изменения в основной закон страны отметил, что люди отдают свои голоса за поправки, имеющие глубокое мировоззренческое значение. В первую очередь, по словам патриарха, речь идет о поправке, которая упоминает Бога.

По мнению священнослужителя, данную поправку в Конституцию могут поддержать и те граждане, которые не разделяют религиозных убеждений, поскольку для неверующих "Бог должен просто отождествляться с добром".