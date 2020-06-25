Схиигумен Сергий заговорил о «православном царе» и назвал «главного врага в России»

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25 июня 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: схиигумен Сергий, скриншот с видео на Youtube

Схиигумен Сергий, который участвовал в захвате Среднеуральского женского монастыря, назвал РПЦ «главным врагом в России». Известно, что священнослужитель обвиняется в расколе церкви после его призыва выходить на улицы во время самоизоляции.

«Главный враг в России — это русская православная церковь», - заявил он на встрече с представителями материнского комитета «Родительский отпор».

Кроме того, схиигумен Сергий призвал своих прихожан «жить с Богом» и «не отходить от церкви». По его словам, он хотел бы, чтобы в России был «православный царь».

Несмотря на то, что священник лишен права проповедовать, на встрече он обсудил историю РФ, современную систему образования и уклад жизни в целом.