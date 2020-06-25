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Синоптики предупреждают москвичей о дождях и грозах в четверг

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптики предупреждают москвичей о дождях и грозах в четверг
грозовое небо, instagram.com/leoleoleoleoleo70//Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей о кратковременных дождях с грозами в четверг, 25 июня. Предполагается также, что в столице России сегодня будет очень тепло.

По словам синоптика, столичный регион заденет атмосферный фронт. Во второй половине дня в Москве будет переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и локальные грозы.

Столбики термометров в дневное время будут показывать от плюс 25 до плюс 27 градусов в столице и от плюс 23 до плюс 28 в Московской области. Ветер будет северо-западным, во время грозы его порывы могут достигать 10-13 метров в секунду.

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