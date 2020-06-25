Ряженые на параде Победы. Ветераны с «липовыми» орденами стояли рядом с предстаителями власти

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Похоже, ветеранов все меньше, а орденов и медалей на них все больше. И не все они заслуженные и настоящие. На параде в Санкт-Петербурге журналисты заметили дедушку с орденом «знак Победы».

Для несведущих – это еще одна награда на мундире заслуженного ветерана, но на самом деле таким знаком отличия в нашей истории награждались всего 17 человек и все они уже давно умерли. Сталин, маршалы Жуков, Василевский, Конев, Рокоссовский, Малиновский, Толбухин, Говоров, Тимошенко, Антонов, Мерецков, генерал Эйзенхауэр, фельдмаршал Монтгомери, румынский король Михай I, польский маршал Роля-Жимерский, югославский генсек Тито и наш генсек Брежнев могла бы на законных основаниях носить орден, да и то последний посмертно был лишен награды.

На изготовление «знака Победы» требовалось 180 бриллиантов и 300 граммов платины. На настоящий, разумеется. А «липовый» можно купить и за 200 рублей. Только зачем?

«Увы, но происходящее — неизбежность, учитывая, что чем дальше трагические события Великой Отечественной войны, тем больше празднование Победы превращается в помпезный бал-маскарад с самолетами и танками», - пишет ведущий «Дождя» Илья Шепелин.