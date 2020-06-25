Парфюмер рассказала, как выбирать и наносить духи летом

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25 июня 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

флакон духов, pixabay.com

Парфюмер Жанна Гладкова развеяла миф о том, что летом не следует пользоваться духами, а также рассказала о главных правилах, которые необходимо соблюдать для применения ароматов в жаркое время.

По словам специалиста, любые духи должны создавать комфортные условия: зимой приносить ощущение тепла, а летом – прохлады.

Жанна Гладкова в беседе с Радио Sputnik заметила, что в жару лучше выбирать легкие и прозрачные ароматы с оттенками свежести, цитрусовых, зелени. Кроме того, в летнее время желательно наносить небольшое количество парфюма. Лучше распылить духи в воздух и "войти в ароматное облачко". По словам парфюмера, волосы очень хорошо абсорбируют аромат, а потом отдают его понемногу, вследствие чего создается тонкий и едва уловимый шлейф.

Древесные, смолистые, ванильные оттенки, а также пудровые нюансы, по словам Гладковой, лучше оставить на зиму, поскольку при высокой температуре духи с такими нотками начинают очень ярко звучать и могут вызвать дискомфорт.