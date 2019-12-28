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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать парфюм и косметику

, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rospotrebnadzor.ru

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать парфюм и косметику
Фотобанк АН

Вы не знаете, как правильно выбрать качественный парфюм и косметику? Роспотребнадзор накануне праздников поделился советами, которые помогут в этом. 

Важно не приобретать парфюмерию у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где нет фирменного названия. Необходимо попросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Если таковых нет – стоит серьезно задуматься!

Ведомство отмечает: на упаковке товара должна быть информация о назначении товара, условиях и правилах его хранения. Обязательно должен быть указан срок годности продукта, состав, а также о противопоказаниях к применению, если они присутствуют.

Также Роспотребнадзор рекомендует заранее ознакомиться с запахом будущей покупки. Для этого используют одноразовые тест-полоски. Но при этом наносить косметику из общих тестеров на лицо и глаза может быть небезопасно. Нужно быть внимательным.

Духи выбирать лучше всего утром, когда мозг еще не перегружен другими запахами. За один поход в магазин можно прослушать несколько ароматов, три наиболее понравившихся протестировать на тестер. А один, который понравится больше всего, уже нанести на запястье.

ЕЧ

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