Режиссер Эмир Кустурица рассказал о своих эмоциях после визита в Москву на парад Победы

Всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица в среду, 24 июня, рассказал о своих эмоциях от посещения парада Победы на Красной площади в Москве, а также храма в подмосковном городе Кубинка.
Эмир Кустурица в рамках беседы с журналистами на русском языке признался, что был очень рад увидеть парад Победы на Красной площади в столице России.
Режиссер также заявил, что является "очень-очень счастливым человеком", поскольку понял, что жизнь – чудо, когда увидел сегодня новый храм Воскресения Христа в Подмосковье, возведенный в честь 75-летия Победы в войне.
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