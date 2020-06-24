Режиссер Эмир Кустурица рассказал о своих эмоциях после визита в Москву на парад Победы

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24 июня 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эмир Кустурица, Kremlin Pool/Global Look Press

Всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица в среду, 24 июня, рассказал о своих эмоциях от посещения парада Победы на Красной площади в Москве, а также храма в подмосковном городе Кубинка.

Эмир Кустурица в рамках беседы с журналистами на русском языке признался, что был очень рад увидеть парад Победы на Красной площади в столице России.

Режиссер также заявил, что является "очень-очень счастливым человеком", поскольку понял, что жизнь – чудо, когда увидел сегодня новый храм Воскресения Христа в Подмосковье, возведенный в честь 75-летия Победы в войне.