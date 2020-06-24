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За минувшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 130 человек, заразившихся COVID-19

, 22:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

За минувшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 130 человек, заразившихся COVID-19
Вирус. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в российской армии выздоровели 130 заразившихся коронавирусом военнослужащих. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России. 

Общее количество военнослужащих с коронавирусной инфекцией уже достигло 1 432 человека, в вузах Минобороны зарегистрировано 230 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей. Отмечается: у большинства нет симптомов заболевания, в состоянии средней тяжести находятся восемь человек.

Ранее сообщалось: в Пензенской области скончалась еще одна женщина с коронавирусом. 

ЕЧ
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