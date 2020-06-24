Дмитрий Песков опроверг сообщения об отъезде Лукашенко сразу после парада

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24 июня 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Александр Лукашенко вылетел в Минск по окончании парада Победы.

До этого предполагалось, что Лукашенко покинул столицу сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата.

По словам Пескова, белорусский лидер присутствовал на торжественном приеме в честь гостей парада Победы в Кремле.

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В нем приняли участие более 14 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось: ветеран войны показал памятный подарок от Путина.