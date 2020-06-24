В Москве могут ограничить вход на некоторые станции метро после салюта

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24 июня 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: вагон метро, pixabay.com

В среду, 24 июня, после 23.00 может быть ограничен вход пассажиров на некоторые станции московского метро из-за салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«После завершения праздничного салюта возможны ситуативные ограничения входа пассажиров на станциях "Ломоносовский проспект", "Университет" и "Спортивная", а также входа и выхода пассажиров на станции "Воробьевы горы"», - уточнили представители метрополитена.

Отмечается, что салют начнется в 23.00 на Лужнецкой набережной и продлится около 15 минут.

Ранее французский политик поделился впечатлениями от парада по случаю 75-летия Победы.