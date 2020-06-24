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Эксперт по выживанию назвал ключевую причину трагедий на воде и рассказал, как обезопасить себя

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт по выживанию назвал ключевую причину трагедий на воде и рассказал, как обезопасить себя
знак "Купаться запрещено", Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в рамках разговора с журналистами назвал ключевую причину трагедий на воде, а также рассказал, как обезопасить себя во время отдыха на берегу рек и озер.

По словам специалиста, тонут чаще всего дети или люди в состоянии алкогольного опьянения, поскольку не могут адекватно оценить риски, опасности, а также собственные силы.

В беседе с Радио Sputnik Эдуард Халилов заметил, что следует запомнить – ни в коем случае нельзя заходить в воду после употребления спиртного. Также необходимо взять за правило плавание только в тех местах, где есть другие люди и спасатели, которые при необходимости могут оказать помощь.

Эксперт по выживанию уточнил, что когда человек тонет, он не кричит, как показывают в кино, а начинает задыхаться. Дети перед тем, как уйти под воду, зачастую начинают отчаянно барахтаться в воде, поэтому родителям следует внимательно следить за их поведением во время плавания.

ЕТ

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