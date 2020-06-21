В популярном у иркутян месте массового отдыха утонул подросток

Аргументы Недели → Происшествия 13+

21 июня 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото:pixabey

В популярном у иркутян месте массового отдыха Теплые озера, расположенном по левому берегу Ангары, 20 июня утонул подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инспектор Александр Яшенко отметил, что рейды в потенциально опасных местах проходят ежедневно, и теплые озера – не исключение. "Сложный рельеф, чередование мелководья и глубинных обрывов – таковы местные особенности. Температура воды в день происшествия была менее 13 градусов, что могло негативно сказаться на самочувствии юного пловца и привести к трагическому исходу", - добавил он.