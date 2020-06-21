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Аргументы Недели Происшествия 13+

В популярном у иркутян месте массового отдыха утонул подросток

, 22:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В популярном у иркутян месте массового отдыха утонул подросток
фото:pixabey

В популярном у иркутян месте массового отдыха Теплые озера, расположенном по левому берегу Ангары, 20 июня утонул подросток.  Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инспектор  Александр Яшенко отметил, что рейды в потенциально опасных местах проходят ежедневно, и теплые озера – не исключение. "Сложный рельеф, чередование мелководья и глубинных обрывов – таковы местные особенности. Температура воды в день происшествия была менее 13 градусов, что могло негативно сказаться на самочувствии юного пловца и привести к трагическому исходу", - добавил он. 

СЕ

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