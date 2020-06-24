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Путин: Россия по праву претендует на звание великой державы

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин: Россия по праву претендует на звание великой державы
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 24 июня, заявил, что Россия может претендовать и по праву претендует на звание великой державы благодаря выдающимся людям, которые живут в стране.

Российский лидер в Кремле в рамках церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты зявил, что Россия всегда стояла и будет стоять на морально-нравственном фундаменте.

По словам Владимира Путина, объединяя свои усилия, россияне всегда добивались прекрасных результатов и выдающихся побед практически во всех областях.

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