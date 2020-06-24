В Краснодарском крае за сутки было выявлено 63 новых случая коронавируса

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24 июня 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: yuga.ru

Фото: pixabay.com

К 24 июня в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 5 тыс. 624 человек, в том числе у 395 детей. За сутки здесь выявили 63 новых случая.

Как сообщили в краевом Минздраве, 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии. За время пандемии от COVID-19 в регионеа скончались 69 человек, двое из них – за последние сутки.

Также сообщается о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в ЮФО и СКФО. В Ростовской области зарегистрировали 135 случаев заражения, КЧР – 84, в Дагестане и Ставропольском крае по 75, в КБР – 71, Краснодарском крае – 63, Адыгее – 40, Ингушетии – 29, Северной Осетии – 28, Чечне – 11 Крыму 10, в Севастополе - один случай.