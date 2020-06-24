Власти Ростовской области объяснили, что стало причиной смерти трех ковид-больных

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24 июня 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 161.ru

Больничная палата. Фото: pixabay.com

От коронавирусной инфекции в Ростовской области умерли еще три пациента.

В региональном правительстве сообщили, что коронавирус к утру 24 июня обнаружили еще у 135 жителей области. Всего от коронавируса скончались 97 дончан.

«Умерли 58-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 37-летний мужчина с хроническими заболеваниями эндокринной системы и почек и 58-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения», – говорится в сообщении.

Сейчас в стационарах области лечатся 722 пациента. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 29 человек.