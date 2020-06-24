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275 жителей Владимирской области обратились к медикам с подозрением на коронавирус

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: trc33.ru

275 жителей Владимирской области обратились к медикам с подозрением на коронавирус
Врач. Фото: pixabay.com

Во Владимирской области за сутки за помощью к врачам обратились 275 жителей. Накануне таких обращений было 45.

По данным областного департамента здравоохранения, за период наблюдения в области отмечено 54 летальных случая. По состоянию на 24 июня, на стационарном лечении 820 жителей Владимирской области – 30 с пневмонией и столько же – с ОРВИ.

В итоге, число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 22 июня (среднетяжёлые и тяжёлые формы) составило 196, больных с признаками внебольничной пневмонии – 79.

ДВа

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