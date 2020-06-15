Власти Владимирской области приняли решение не проводить парад Победы

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15 июня 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: trc33.ru

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Фото: сайт губернатора ВО.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что парад Победы 24 июня в областном центре не состоится.

Глава региона отметил, что такое решение принято после консультаций с областным управлением Роспотребнадзором, 27-й гвардейской ракетной армией и другими ведомствами. Кроме этого, в областной администрации прислушались к обратной связи от жителей региона.

Сипягин отметил, что такое решение далось ему непросто, поскольку «75-летие первого Парада Победы – святое для всех нас событие, и оно достойно самых масштабных торжеств».

«Однако Владимирская область пока не подошла даже ко второму этапу снятия ограничений в связи с распространением COVID-19», – пояснил губернатор, а главный санитарный врач региона не рекомендовал проведение такого массового мероприятия даже на закрытой площадке и только для ветеранов.