Российские пенсионеры смогут получить отсрочку платежей по кредитам

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24 июня 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Пенсионеры на улице. Фото: сайт Госдумы.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.

Кроме этой категории граждан, отсрочка распространяется на субъекты малого и среднего бизнеса, включенного в реестр отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий пандемии.

В документе, в частности, предусматривается, что пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей.

«Такая отсрочка может быть предоставлена однократно и сроком не более чем на два года», – говорится в пояснительной записке.