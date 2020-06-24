Российские пенсионеры смогут получить отсрочку платежей по кредитам
24 июня 2020, 12:03[ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
Кроме этой категории граждан, отсрочка распространяется на субъекты малого и среднего бизнеса, включенного в реестр отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий пандемии.
В документе, в частности, предусматривается, что пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей.
«Такая отсрочка может быть предоставлена однократно и сроком не более чем на два года», – говорится в пояснительной записке.
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