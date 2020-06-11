Российских пенсионеров на два года оставят в покое

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11 июня 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: Независимая

Фото: соцсети

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о двухлетних исполнительных каникулах для пенсионеров, которые еще до пандемии задолжали по кредитам и иным платежам. Судебные приставы уже готовились взыскать более 340 млрд руб. долгов с 1,6 млн пенсионеров.

Законопроект предполагает, что граждане, получающие пенсии по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, смогут претендовать на отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн руб.

При этом необходимо соблюдение двух условий:

- кроме пенсии, они не должны иметь иного источника доходов или иного имущества;

- пенсия должна быть меньше двух минимальных размеров оплаты труда.

В пояснительной записке сообщается:

«Рассрочка представляется без обращения в суд, выдавший исполнительный документ, на срок, указанный в заявлении (с приложенным графиком платежей), но не более чем на 24 месяца и не позднее чем до 1 июня 2022 года, если правительством РФ не установлен иной срок».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Госдумы, такие меры «не будут распространяться на тех должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество».

«Вслед за арендными, налоговыми и кредитными каникулами мы предлагаем ввести так называемые исполнительные каникулы» – пояснил один из инициаторов законопроекта Александр Хинштейн.

Законодательная инициатива затрагивает не только получателей пенсий, но и малый и средний бизнес из наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. Судебные приставы уже намерены взыскать с 2,7 млн предприятий малого и среднего бизнеса, а также с индивидуальных предпринимателей более 870 млрд руб., из которых долги по кредитам составляют свыше 630 млрд руб.

В этом случае предлагается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 млн руб., уточняется на сайте Госдумы.

По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алима Бишенова, эти долги «безнадежны».

«Накануне введения режима повышенной готовности, в марте, прекратили свою деятельность 66,8 тыс. индивидуальных предпринимателей против 33,7 тыс. в марте 2019 года. Насколько сильно ситуация для бизнеса может ухудшиться сейчас, остается только гадать», – отметил эксперт.

Пенсионеры традиционно считаются самыми дисциплинированными плательщиками и заемщиками.

«Если мы берем более возрастную категорию пенсионеров, от 65 лет, которые в большинстве случаев уже не имеют дополнительного заработка, то их доля среди должников, имеющих по кредитам просроченную задолженность свыше 90 дней, не превышает 5%», – сказал президент НАПКА Эльман Мехтиев, отметив, что старшее поколение оформляет ссуду, тщательно взвесив все «за» и «против», указывая в заявке точно ту сумму, которая им необходима.