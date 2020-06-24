В Омской области за сутки выявили 84 новых случая коронавирусной инфекции

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24 июня 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod55.ru

Люди в масках. Фото: pixabay.com

По данным на 24 июня, в Омской области зарегистрировали 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

По данным регионального Минздрава, 65 из них приходится на областной центр. Общее количество зараженных достигло 3 184 человек.

В ведомстве отметили, что количество летальных исходов не увеличилось – их в регионе по-прежнему 28. Общее число выздоровевших достигло 1 585 человек.

«На домашнем карантине находятся 2 078 омичей, еще 33 219 человек сняли с карантинного учета. С начала пандемии в омских лабораториях провели 181 312 тестов на коронавирус», – говорится в сообщении.