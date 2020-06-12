В Омской области отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом

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12 июня 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod55.ru

Дезинфекция. Фото: pixabay.com

В Минздраве Омской области озвучили новую статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе. 12 июня в Омской области установлен рекорд по ежесуточной заболеваемости коронавирусом – 86 человек.

В целом по региону общее число заболевших перешагнуло отметку в 2 тысячи человек. По данным областного Минздрава, положительные анализы на COVID-19 оказались у 2 063 омича, из них 90 человек – дети.

Из общего числа зараженных уже выздоровели 1 038 человек, сутки назад это число было меньше на 39. Отмечается, что 979 из выздоровевших — взрослые, остальные излечившиеся — дети. Количество смертельных случаев остается на отметке в 23 омича.

В ведомстве уточнили, что под наблюдением медиков на дому находятся 2189 человек.