В Минздраве Омской области заявили, что регион находится на пике заболеваемости коронавирусом

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова рассказала, когда регион выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом.
По ее словам, сейчас регион находится на пике заболеваемости – ежедневно выявляется по 50-60 случаев коронавирусной инфекции, примерно 40-50 человек поступают в больницы ежесуточно с пневмониями, характерными коронавирусу.
«В течение ближайших недель ситуация будет нестабильной, но к июлю область выйдет на плато», – сказала Солдатова.
По данным регионального оперативного штаба, в настоящее время в Омской области зафиксировано 1 097 случаев коронавируса и 19 смертей от COVID-19.
Ранее в Омской области на карантин закрыли деревню из-за вспышки коронавируса.