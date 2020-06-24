В России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19

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24 июня 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: больница, pixabay.com

Оперативной штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России скончались 154 человека с коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в среду, 24 июня.

«За последние сутки подтверждено 154 летальных случая... За весь период по России умерло 8 513 человек», - пояснили в ведомстве.

При этом в Москве от COVID-19 умерли 14 человек, в Московской области – 24, в Санкт-Петербурге – 38.

Ранее сообщлаось, что за последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Кроме того, полностью выздоровело 12 393 человека.

Темп прироста в стране снижается и составляет 1,2 процента.