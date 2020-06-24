В России за сутки выявили более 7170 случаев коронавируса

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24 июня 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Оперативной штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 606 881 человек. Об этом стало известно в среду, 24 июня.

«За последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 31,6% не имели клинических проявлений болезни … полностью выздоровело 12 393 человека», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Москве – 811, Московской области – 507, Ханты-Мансийском АО – 323, Санкт-Петербурге – 218 и Нижегородской области – 207.

Ранее в Минздраве предупредили об опасности ношения масок на подбородке.