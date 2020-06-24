В Минздраве предупредили об опасности формального ношения масок

Минздрав РФ призвал россиян не пренебрегать индивидуальными средствами защиты, несмотря на теплую погоду.
Главный анестезиолог-реаниматолог ведомства, профессор Игорь Молчанов, предупредил об опасности из-за спущенных на подбородок масок.
По его словам, в городах с большой плотностью населения и миграцией, неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного. Он отметил, что жара создает у людей ощущения удушья под маской и они носят ее формально, часто просто спустив на подбородок.