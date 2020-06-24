Путин поздравил жителей Чувашии со 100-летним юбилеем республики

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24 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

24 июня Чувашия отмечает столетний юбилей. Президент РФ поздравил жителей региона, отметив, что они могут гордиться подвигами своих земляков.

По словам президента, сегодня в Чувашии успешно реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, спорте и туризме. Все эти масштабные программы служат благополучию людей, повышению качества их жизни, сообщается на сайте Кремля.

Путин также отметил, что жители Чувашии «своей созидательной работой содействуете процветанию родного края».