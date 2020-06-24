Путин заявил о дальнейшей модернизации здравоохранения

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24 июня 2020, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российская система здравоохранения ответила на вызов эпидемии абсолютно адекватно, но высветила и более остро обозначила нерешённые проблемы.

Об этом президент РФ Владимир путин заявил в ходе своего телеобращения к россиянам. Глава государства отметил, что иногда возникали сложности с оказанием плановой медицинской помощи больным с другими заболеваниями.

Путин отметил, что из этой ситуации нужно извлечь уроки и «многое сделать для повышения качества и доступности медицинской помощия».

«Мы это обязательно сделаем. И прежде всего – в рамках программ модернизации первичного звена здравоохранения», – сказал Путин.