Путин заявил о дальнейшей модернизации здравоохранения

Российская система здравоохранения ответила на вызов эпидемии абсолютно адекватно, но высветила и более остро обозначила нерешённые проблемы.
Об этом президент РФ Владимир путин заявил в ходе своего телеобращения к россиянам. Глава государства отметил, что иногда возникали сложности с оказанием плановой медицинской помощи больным с другими заболеваниями.
Путин отметил, что из этой ситуации нужно извлечь уроки и «многое сделать для повышения качества и доступности медицинской помощия».
«Мы это обязательно сделаем. И прежде всего – в рамках программ модернизации первичного звена здравоохранения», – сказал Путин.