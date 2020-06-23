Путин: россиянам предстоит «непростой период»

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 23 июня, в рамках обращения к гражданам страны сделал важное заявление. По словам главы государства, россиянам еще предстоит "непростой период".
Российский лидер отметил, что у всех россиян накопилось множество задач и забот, которыми предстоит в ближайшее время заниматься на работе и дома.
Путин понимает, что это "непростой период" для граждан, однако уверенность в том, что жизнь налаживается и появляется возможность вернуться к своим планам дают совершенно другой настрой – позитивный, оптимистичный и деятельный.