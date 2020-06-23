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Путин: россиянам предстоит «непростой период»

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Путин: россиянам предстоит «непростой период»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 23 июня, в рамках обращения к гражданам страны сделал важное заявление. По словам главы государства, россиянам еще предстоит "непростой период".

Российский лидер отметил, что у всех россиян накопилось множество задач и забот, которыми предстоит в ближайшее время заниматься на работе и дома.

Путин понимает, что это "непростой период" для граждан, однако уверенность в том, что жизнь налаживается и появляется возможность вернуться к своим планам дают совершенно другой настрой – позитивный, оптимистичный и деятельный.

ЕТ

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