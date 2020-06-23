В Санкт-Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию

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23 июня 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

больничная палата, pixabay.com

Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге возобновляются медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее был введен запрет из-за пандемии коронавируса нового типа.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова распорядилась с 23 июня возобновить в Петербурге медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. С 25 июня в Северной столице будет снят запрет на плановую госпитализацию в стационары, однако исключения составят те, в которых проходят лечение зараженные коронавирусом.

Кроме того, будет отменен запрет на посещение поликлиник, осуществление диспансеризации, а также плановой вакцинации.