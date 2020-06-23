Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В рамках проекта RT вышел новый эпизод «Акцент Шоу», посвященный ямайскому английскому

, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В рамках проекта RT вышел новый эпизод «Акцент Шоу», посвященный ямайскому английскому
пульт, pixabay.com

Четвертый выпуск "Акцент Шоу", посвященный английскому языку и тому, как на нем говорят в мире, вышел в рамках проекта RT. Данная передача публикуется на YouTube-канале под названием "Спик Изи".

В новом выпуске шоу ведущий Алексей Ярошевский научит зрителей говорить на ямайском креольском языке патуа, а также понимать собеседников, владеющих им. По его словам, ямайский английский является одним из наиболее мелодичных и веселых диалектов языка.

Напомним, один из предыдущих выпусков передачи был полностью посвящен акценту, который преобладает в Соединенных Штатах  – General American.

ЕТ

Общество

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Попытка Соединенных Штатов атаковать Россию большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью