В рамках проекта RT вышел новый эпизод «Акцент Шоу», посвященный ямайскому английскому

Четвертый выпуск "Акцент Шоу", посвященный английскому языку и тому, как на нем говорят в мире, вышел в рамках проекта RT. Данная передача публикуется на YouTube-канале под названием "Спик Изи".
В новом выпуске шоу ведущий Алексей Ярошевский научит зрителей говорить на ямайском креольском языке патуа, а также понимать собеседников, владеющих им. По его словам, ямайский английский является одним из наиболее мелодичных и веселых диалектов языка.
Напомним, один из предыдущих выпусков передачи был полностью посвящен акценту, который преобладает в Соединенных Штатах – General American.