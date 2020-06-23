В рамках проекта RT вышел новый эпизод «Акцент Шоу», посвященный ямайскому английскому

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23 июня 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

пульт, pixabay.com

Четвертый выпуск "Акцент Шоу", посвященный английскому языку и тому, как на нем говорят в мире, вышел в рамках проекта RT. Данная передача публикуется на YouTube-канале под названием "Спик Изи".

В новом выпуске шоу ведущий Алексей Ярошевский научит зрителей говорить на ямайском креольском языке патуа, а также понимать собеседников, владеющих им. По его словам, ямайский английский является одним из наиболее мелодичных и веселых диалектов языка.

Напомним, один из предыдущих выпусков передачи был полностью посвящен акценту, который преобладает в Соединенных Штатах – General American.