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На Украине McDonald’s попал в скандал из-за отказа от русского языка

, 17:55 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине McDonald’s попал в скандал из-за отказа от русского языка
фото: pixabay.com

Скандалом обернулась попытка украинского McDonald’s поиграть в политику на поле националистов. Фастфуд отказался от русского языка. Русскоязычные украинцы теперь призывают к отказу от продукции этого заведения.

Электронное табло в McDonald’s избавилось от меню на русском языке. Там доступны только укро и англооязычная версии.

На ситуацию обратили внимание украинские журналисты, говорящие на русском языке. Они назвали случившееся дискриминацией и призвали к бойкоту фастфуда.

Сейчас в украинских социальных сетях активно звучат призывы к отказу от посещений McDonald’s. Руководство фастфуд-сети заявили, что «в компании МакДональдз на Украине основным языком коммуникации является украинский язык».

Несмотря на то, что украинский язык, как заявляет МакДональдз, является основным, в меню есть вариант на английском языке. Судя по всему, компания решила поиграть в политику, причем сделать это на стороне украинских националистов. Русское меню есть даже на сайте украинского президента.

НА ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ МЕНЮ В УКРАИНСКОМ МАКДОНАЛЬДЗ

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