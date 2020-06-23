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Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну

, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник в рамках обращения к гражданам России предложил с 1 июля текущего года распространить налоговый режим для самозанятых людей по всей стране.

По словам главы государства, менее чем за полгода количество самозанятых в РФ увеличилось в 2,5 раза. Путин напомнил, что в период эпидемии COVID-19 такому типу граждан были предоставлены особые меры поддержки.

Президент России заявил, что с 1 июля у всех регионов должно появиться право вводить налоговый режим для самозанятых, вследствие чего люди смогут "официально и спокойно" работать.

ЕТ

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