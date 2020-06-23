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Путин: статус самозанятого в России надо предоставлять с 16 лет

, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Путин: статус самозанятого в России надо предоставлять с 16 лет
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

В рамках обращения к гражданам Российской Федерации во вторник, 23 июня, президент страны Владимир Путин заявил, что статус самозанятого в России следует предоставлять не с 18, а с 16 лет.

Российский лидер уточнил, что не раз говорил на эту тему с молодыми предпринимателями и убежден, что статус самозанятого необходимо предоставлять с 16 лет.

По словам Путина, данным правом смогут воспользоваться около трех миллионов россиян. Кроме того, начинающие предприниматели получат налоговый капитал в размере одного МРОТ. Это необходимо для того, чтобы не отвлекать ресурсы от развития дела на уплату налогов.

ЕТ

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