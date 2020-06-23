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Депутат объяснила, может ли работодатель наказать человека за шорты в офисе

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат объяснила, может ли работодатель наказать человека за шорты в офисе
мужчина в шортах, pixabay.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб во вторник, 23 июня, рассказала журналистам, могут ли работодатели наказывать сотрудников за шорты в офисе.

Депутат отметила, что гражданам не стоит путать дресс-код со спецодеждой и форменной одеждой, ношение которых является строго обязательным по действующим нормативам безопасности.

В беседе с Радио Sputnik Светлана Бессараб отметила, что когда дело касается именно дресс-кода, то в летнюю жару он может стать настоящим мучением для офисного работника. Депутат считает, что в курортных регионах работодатель вполне может разрешить своим сотрудникам находиться на рабочем месте в шортах. Если же подобного разрешения нет, то руководство не имеет возможности сразу наказывать человека за "ненадлежащий вид" – его могут лишь попросить переодеться.

Бессараб добавила, что если сотрудник нарушает своей формой одежды внутренние правила организации, ему может быть предложена другая работа, однако в том случае, если работник регулярно приходит на службу в неопрятном виде, то руководство имеет право попытаться "избавиться" от него на совершенно других основаниях.

ЕТ

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