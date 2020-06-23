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Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Попытка Соединенных Штатов атаковать Российскую Федерацию большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона по причине наличия у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-500. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Издание Sohu пишет, что комплекс, серийное производство которого должно начаться в текущем году, станет «настоящим сокровищем» армии РФ. Предполагается, что с помощью С-500 Москва сможет построить самую мощную систему ПВО на планете. Комплексы справятся с перехватом всех ныне существующих воздушных целей и отразят удар американской авиации в случае конфликта.

Вместе с тем, в процитированной публикации отмечается, что С-500 сегодня является «самым загадочным оружием» из имеющегося у РФ и других стран мира. Точные характеристики комплекса неизвестны, также нет его качественных снимков.

Ранее сообщалось, что Андрей Ваджра, эксперт с Украины, назвал примерный срок уничтожения армии страны Россией в случае военного столкновения.

ДЦ

Общество

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Попытка Соединенных Штатов атаковать Россию большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

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