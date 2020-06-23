Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

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23 июня 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Попытка Соединенных Штатов атаковать Российскую Федерацию большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона по причине наличия у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-500. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Издание Sohu пишет, что комплекс, серийное производство которого должно начаться в текущем году, станет «настоящим сокровищем» армии РФ. Предполагается, что с помощью С-500 Москва сможет построить самую мощную систему ПВО на планете. Комплексы справятся с перехватом всех ныне существующих воздушных целей и отразят удар американской авиации в случае конфликта.

Вместе с тем, в процитированной публикации отмечается, что С-500 сегодня является «самым загадочным оружием» из имеющегося у РФ и других стран мира. Точные характеристики комплекса неизвестны, также нет его качественных снимков.

Ранее сообщалось, что Андрей Ваджра, эксперт с Украины, назвал примерный срок уничтожения армии страны Россией в случае военного столкновения.