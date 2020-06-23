Обращение Владимира Путина к гражданам о ситуации с коронавирусом в России

Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам страны. Прямая трансляция выступления главы государства будет вестись в интернете.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, темами обращения станут текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ, предварительные итоги борьбы с пандемией, сегодняшнее состояние дел в экономике.
Ранее была озвучена официальная статистка, согласно которой за прошедшие сутки COVID-19 на территории страны был выявлен у еще 7 425 человек. Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 84 регионах.