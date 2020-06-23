Обращение Владимира Путина к гражданам о ситуации с коронавирусом в России

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23 июня 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool / globallookpress.com

Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам страны. Прямая трансляция выступления главы государства будет вестись в интернете.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, темами обращения станут текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ, предварительные итоги борьбы с пандемией, сегодняшнее состояние дел в экономике.

Ранее была озвучена официальная статистка, согласно которой за прошедшие сутки COVID-19 на территории страны был выявлен у еще 7 425 человек. Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 84 регионах.