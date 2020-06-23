В России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом

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23 июня 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pexels.com

В России, по данным на утро вторника, 23 июня, выявлены 7425 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 84 регионах РФ.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли 153 человека, у которых диагнорована новая инфекция. 12 013 пациента вылечились и выписались из больниц.

Больше всего новых зараженных пациентов выявлено в Москве - 1081 человек. В Подмосковье - 504 и Ханты-Мансийском автономном округе - 319.

Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки незначительно снизился, опустившись на 0,01 – до отметки 0,96. В оперштабе сообщают, что коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, в среднем по России не превышает единицу уже девять дней подряд, а в столице - уже почти три недели.