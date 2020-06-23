Коэффициент распространения коронавируса в России снизился и составляет 0,96

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23 июня 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лаборатория. Фото: Pixabay

Коэффициент распространения коронавируса в России за сутки незначительно снизился, опустившись на 0,01 – до отметки 0,96.

В оперштабе сообщают, что коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, в среднем по России не превышает единицу уже девять дней подряд, а в столице - уже почти три недели.

В Подмосковье он составил 0,8, в Свердловской области - 0,86, в Дагестане - 0,9, в Красноярском крае - 0,95, в Ростовской области - 0,97, в Санкт-Петербурге - 0,98, в Нижегородской области - 0,99. В Ханты-Мансийском автономном округе, где зарегистрировано 319 новых случаев за последние сутки, коэффициент находится на уровне 1,24.

Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее – к третьему.