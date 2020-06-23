В Югре за сутки подтверждено 319 новых случаев коронавируса

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23 июня 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: in-news.ru

Больничная палата. Фото: pixabay.com

По данным оперштаба Ханты-Мансийского АО, за последние сутки в регионе выявлено 319 новых случаев заражения коронавирусом. Абсолютным лидером по числу заболевших стал Сургут – 100 ковид-положительных тестов. В тройку лидеров также вошли Нижневартовск и Нефтеюганск – 64 и 28 случаев соответственно.

Сообщается, что на момент выявления большинство из пациентов имели признаки острого респираторного синдрома, 105 поступили с превмониями, 53 югорчанина переносили болезнь бессимптомно.

За сутки в Югре от коронавируса скончались два пациента. Всего с начала пандемии не справились с вирусом 37 человек.