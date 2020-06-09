Власти Югры решили продлить режим самоизоляции еще на две недели

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9 июня 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: in-news.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова. Фото: сайт правительства ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова продлила действие самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе до 23 июня.

Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперативного штаба.

Решение о продлении ограничений было принято, несмотря на то, что коэффициент распространения инфекции в регионе равен единице, а показатель охвата тестированием населения соответствует третьему этапу, как и наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию.

Тем не менее, по словам Комаровой, динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости.

«В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно», – сказала губернатор ХМАО.

Ранее сообщалось, что в Югре разбился автобус с вахтовиками.