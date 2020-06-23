В Тамбовской области умерли два пациента с коронавирусной инфекцией

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23 июня 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: top68.ru

Больничная палата. Фото: Pixabay

По данным на 23 июня в Тамбовской области умерли две женщины 61 и 69 лет.

Как сообщили в региональном оперштабе, 61-летнюю жительницу Мордовского района госпитализировали в областную клиническую больницу с клиникой тяжёлой двухсторонней пневмонии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

69-летнюю жительницу Сампурского района госпитализировали в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключили к ИВЛ. Смерть также наступила на седьмой день после госпитализации.

«Течение пневмонии осложнилось прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека лёгких», - пояснили в оперштабе по обоим случаям.